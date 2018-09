Faros D’Ajuda continua no Canil Municipal

da Redação

Na terça-feira, 4, a Administração Municipal firmou novo termo de colaboração com a Associação de Proteção aos Animais Faros d’Ajuda garantindo os serviços prestados no Abrigo Municipal. O repasse foi aumentado para R$ 38 mil mensais para o acolhimento, tratamento, recuperação de animais em situação de rua e manutenção. Na vigência do convênio anterior o valor repassado era de R$ 20mil/mês. O novo termo tem duração de 120 dias, podendo ser prorrogado até 180 dias, período em que a Prefeitura abrirá novo processo licitatório, por meio de chamamento público, destinado a operacionalização do Abrigo Municipal com base em plano de trabalho que inclui o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinário – o SAMUVET – e os orçamentos para a realização de todos os serviços contemplados.A presidente da Faros d’Ajuda, Márcia Davanso, ressaltou a importância da Prefeitura em acompanhar de perto os trabalhos e da parceria com a Secretaria do Meio Ambiente.

Na reunião de assinatura do termo estavam o prefeito em exercício, Amauri Sodré, a presidente da Faros d’Ajuda, Márcia Davanso, vereadores, Secretários Municipais Alexandro de Souza Morais (Meio Ambiente), Gislene Bueno (Agronegócios), Darwin da Cruz Gonçalves (Administração) e José Galileu de Mattos (Chefia de Gabinete), além de servidores da Divisão de Contabilidade, Rita de Cássia Pereira da Silva, e da Secretaria do Meio Ambiente, Adalto José Maciel Leme.