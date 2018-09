CEI da Saúde é retomada mas representante convocada não aparece

da Redação

Os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito instalada na Câmara Municipal para investigar ações da ABBC, entidade que administrou a área da Saúde no município, no governo anterior, foram retomadas na segunda-feira, 3. A presença de Cristiane Peixoto Lins, sócia-administrativa da empresa A. Ferreira Terceirização de Serviços Ltda, a exemplo de outras pessoas intimadas ao longo desse trabalho, não compareceu. O objetivo era saber detalhadamente quais os serviços foram prestados para a ABBC. Diante do não comparecimento, a Comissão determinou que o departamento jurídico da Câmara busque informações junto à Vara do Trabalho para obter contatos da empresa. A Comissão também está em busca de informações sobre endereços e contatos de outras duas empresas que prestaram serviços à ABBC, a Two Fill Serviços Administrativos Ltda e ACP Saúde Ltda. Nas próximas semanas haverá definição sobre a necessidade de ouvir os responsáveis.

Os vereadores cobraram ainda os documentos que foram requisitados ao diretor e advogado da ABBC e seguem no aguardo dos trâmites legais para contratação da empresa que fará a auditoria das contas da ABBC. O relatório final da CEI deverá ser apresentado em 23 de outubro, de acordo com o prazo regimental.