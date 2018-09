Governo municipal oferece saúde de mais qualidade e novos investimentos

da Redação

Uma das prioridades do atual governo municipal, a saúde tem recebido atenção especial, principalmente na busca de mais recursos para investimentos que melhorem a qualidade de vida das pessoas.

Nas rubricas de recursos próprios, no Orçamento, estão garantidos a aplicação de percentual acima do estabelecido pela Constituição Federal, que prevê 15% dos gastos com o setor. A LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2019, reajustou o percentual para 30,17%, que significam mais de R$ 100 milhões.

Abertura UPA Bom Jesus – Logo no primeiro mês de governo, reabriu a Unidade de Pronto Atendimento “Bom Jesus”, na Zona Norte da cidade, facilitando o acesso ao atendimento médico a mais de 60 mil pessoas. Em 2017, foram 63.446 atendimentos, permanecendo com uma média de 200 por dia.

Reabertura das farmácias, aumento de serviços e atendimento e de todas as unidades de saúde na hora do almoço e voltou com as farmácias e distribuição de medicamentos nas próprias unidades, pondo fim às farmácias polo. A média mensal de investimento em medicamentos também aumentou: em 2016 foram R$ 242 mil, passando a R$ 470 mil em 2017, e hoje é de R$ 485 mil.

Bragança Paulista teve um crescimento importante de atendimento de médicos, generalistas, clínicos, pediatras, ginecologistas. O trabalho contínuo na captação de recursos tem contribuído diretamente na promoção da saúde pública. A atual gestão conseguiu ampliar a oferta de exames e consultas com especialistas na rede: exames de imagens eram de 1.300/mês em 2016; no primeiro ano a Administração conseguiu dobrar esse número para 2.699/mês, atendimento a mais de 30 mil pessoas, e em 2018 disponibilizado o atendimento a 5.300 pessoas por mês; as consultas passaram para cerca de 50 mil no ano de 2018, sendo atendidas em torno de 3.730 pessoas/mês.

Nesse aspecto, a Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado também os mutirões para procedimentos cirúrgicos eletivos e ambulatoriais.

Reativação do Ônibus da Saúde – A Administração sabe das necessidades da população que mora mais afastada do centro urbano, especialmente nas zonas rurais da cidade, e em atenção a elas recuperou e reativou o Ônibus da ‘Saúde em Ação’ para prestar atendimento nos bairros da zona rural com atendimento médico, exames rápidos e ações educativas.

Entrega de órteses e próteses – Visando a dignidade e qualidade de vida dos pacientes atendidos, adquiriu andadores, órteses, próteses e cadeiras de rodas e as entregas foram feitas com mais agilidade. Entre 2017 e 2018, cerca de 100 pessoas foram beneficiadas, R$ 800 mil investidos do Fundo Municipal.

Aquisição de ambulâncias / Renovação da frota / Transporte de pacientes – Dentre as metas prioritárias, estava a renovação da frota das ambulâncias e reorganização do transporte de pacientes. Com o objetivo de dar mais agilidade e conforto no transporte dos usuários do SUS, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fez a locação de vans, dobrando a capacidade de atendimento.

O governo municipal conseguiu 9 ambulâncias novas, por meio de emendas parlamentares, sendo 8 para o transporte de pacientes e 1 para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; também conseguiu outra ambulância nova para o SAMU, através do Ministério da Saúde, um veículo para atendimento ao Programa de Atendimento Domiciliar – PAD e outro para a Vigilância Sanitária. Em breve, serão entregues mais 8 veículos novos que contribuirão com os serviços oferecidos. Um investimento de quase R$ 2 milhões.

Reforma e ampliação das unidades de saúde – As ações da Administração buscam promover mais qualidade no atendimento à população, e obras de reformas e ampliações em diversas unidades de saúde foram feitas e outras estão em andamento. A Prefeitura já entregou à população seis unidades revitalizadas, com mais infraestrutura, mobiliários e equipamentos novos nos bairros Hípica Jaguari, Jardim São Lourenço, Jardim Iguatemi, Jardim São Miguel, Água Comprida e Vila Garcia.

Ações preventivas – Outro destaque são as políticas públicas preventivas, prática que permite a redução de custos com atendimentos de alta complexidade, ampliação da qualidade de vida dos cidadãos, a diminuição de filas e otimização de recursos. As ações educativas fazem a prevenção das doenças e a promoção da saúde mais efetivas.

Com ênfase nas campanhas de imunizações com a vacinação e a busca ativa, Bragança superou a meta da cobertura vacinal contra a febre amarela, tem se destacado nas campanhas contra a influenza, sarampo e poliomielite, bem como no trabalho da Vigilância em Ação, atendendo a população casa a casa em todos os bairros da cidade com diversas ações, os Arrastões de Limpeza de combate ao mosquito Aedes aegypti. A Secretaria de Serviços retirou mais de 300 caminhões de materiais inservíveis e possíveis criadouros das ruas e terrenos, as ações de controle dos escorpiões, entre outras. Só este ano, 54 bairros já foram percorridos pelos arrastões. O resultado das ações reduziram os casos de dengue, de 236 casos positivos em 2016, para apenas 4 no ano passado.

Considerando todo o trabalho realizado em pouco mais de um ano e meio, a Administração trouxe melhorias importantes para a saúde pública de Bragança Paulista, reforçando o compromisso com a população de aperfeiçoar o setor, oferecer mais qualidade e buscar, continuamente, novos investimentos.