Aumento no preço da gasolina pode subir nas próximas 48 horas

da Redação

A escalada do dólar – cuja cotação encerrou na quarta-feira, 5, a R$ 4,144 – e a valorização do preço do petróleo no mercado internacional tornam ainda mais caro encher o tanque do carro. Essas condições fizeram o custo da gasolina disparar nas bombas dos postos da em todo o Estado. O valor médio do litro do combustível atingiu, no começo da semana, R$ 4,37 – o maior valor nominal desde o início da série histórica da Agência Nacional do Petróleo (ANP), em 2004.

E o consumidor pode preparar o bolso para novas correções. Desde ontem, a Petrobras aplica reajuste de 1,68% para a gasolina que sai das refinarias – o litro passou de R$ 2,1704 para R$ 2,2069. Trata-se do maior nível desde julho de 2017, quando a estatal adotou reajustes diários, tendo por base na cotação internacional do petróleo.

Em Bragança a gasolina, até ontem, era vendida, em média, nos postos com bandeira, a R$ 4,359, variando de R$ 4,279 a R$ 4,499, A previsão de donos de postos ouvidos pela GB é que a correção chegue às bombas em até 48 horas, com a renovação dos atuais estoques. Neste ano a gasolina já subiu 45,7% nas refinarias, conforme cálculos do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBI). Um gerente ouvido pela reportagem, que preferiu não se identificar, disse que não tem como o empresário absorver o repasse, já que não ganha nem dez centavos por litro do combustível.

Para o consumidor, o reajuste médio foi de 7,5% desde janeiro. Ao menos um quinto dessa correção se deu após a onda de valorização da moeda norte-americana, no final de julho.