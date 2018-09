ELEIÇÕES 2018: Inauguração de comitê dá largada à campanha eleitoral em Bragança

da Redação

Faltando 30 dias para as eleições, apesar de a publicidade no rádio e TV ter iniciado no dia 31 de agosto, a campanha eleitoral em Bragança começou a ser visualizada efetivamente na quarta-feira, 5, com a inauguração do comitê do partido Democratas, o primeiro e único até agora em abrir uma sede local.

O Comitê representa a sede da campanha do deputado estadual Edmir Chedid e marca largada dos candidatos do partido e coligados em busca de votos para todos os cargos em disputa: presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

O evento aconteceu na avenida José Gomes da Rocha Leal, com as presenças do deputado Edmir Chedid (DEM), esposa e filhos. O parlamentar tenta seu sétimo mandato consecutivo. Presentes também o deputado federal Herculano Passos (MDB), da candidata a deputada federal por Atibaia, Fábia Daniele (PROS), prefeitos, vices, vereadores, empresários e demais lideranças de 17 das 20 cidades da região como Bragança, Vargem, Nazaré Paulista, Atibaia, Joanópolis, Socorro, Piracaia, Bom Jesus dos Perdões, Valinhos, Jarinu, Monte Alegre do Sul, Lindóia, Pinhalzinho, Tuiuti, Pedra Bela, Serra Negra, Amparo e Águas Lindóia.

Segundo a assessoria do Democratas, o evento representou a largada do partido e aliados para as eleições de 6 de outubro e demonstrou o grande interesse das lideranças políticas e empresarias da região no processo eleitoral e nas propostas apresentadas, além do reconhecimento de prefeitos, vereadores aos benefícios e recursos financeiros obtidos para suas cidades por meio dos deputados Edmir Chedid e Herculano Passos, Marcelo Squacioni, Paulinho da Força e demais parlamentares aliados.

Segundo Edmir Chedid, somente para Bragança Paulista foram carreados cerca de R$ 50 milhões para investimentos em vários setores, dentre eles infraestrutura urbana, Educação e Saúde, além de implantação de programas sociais para várias cidades da região. Segundo a mesma fonte, em 2014, o prefeito Jesus Chedid e o vice Amauri, herdaram uma situação financeira caótica da gestão anterior e as dificuldades financeiras e investimentos foram aliviados com os recursos extra orçamentários obtidos junto aos governos federal e estadual por meio da sua atuação e dos parlamentares aliados.