Abertas inscrições para o programa Time do Emprego

A Secretaria Municipal de Governo divulgou que estão abertas as inscrições para pessoas desempregadas ou em busca do primeiro emprego (maiores de 16 anos), através do programa Time do Emprego. O prazo vai até quinta-feira, 6, no PAT, localizado na Rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, Centro (piso superior do Mercado Municipal), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho, RG, CPF e, caso possuam, número do Programa de Integração Social (PIS)

O objetivo do Time do Emprego é potencializar as habilidades pessoais do trabalhador e ampliar as oportunidades de trabalho no mercado. São 60 horas de capacitação, distribuídas em 12 encontros presenciais de 4 horas, de 17 de setembro a 2 de outubro, e realização de atividade extracurricular em casa, com duração estimada em uma hora por dia, somando 12 horas.

Durante os encontros, os participantes receberão orientações sobre elaboração de currículo, preparação para entrevista de emprego, autoconhecimento, estabelecimento de metas de trabalho e de vida, realização de exercícios e testes, dicas de comportamento, entre outros assuntos.

São oferecidas 30 vagas e se a demanda for grande, será aberta nova turma. Mais informações pelo telefone (11) 4032-8763