Vereadores votam confisco de imóveis abandonados

Dentre os projetos pautados na sessão de hoje, os vereadores votam em segundo turno aquele que autoriza o Executivo a confiscar bens imóveis urbanos em estado de abandono, já aprovado na semana passada. Também constam os projetos sobre alteração da lei que instituiu a Política Municipal do Idoso, com a proposta de inclusão de incentivos fiscais de fomento à inserção de idosos no mercado de trabalho e o que inclui as competições da Liga Bragantina de Futebol no Calendário de Eventos.

Tribuna Livre – O secretário Municipal de Finanças, Luciano Aparecido de Lima, volta a ocupar a Tribuna Livre para falar sobre o Orçamento Municipal de 2019. Em seguida fala o coordenador de Engenharia da Concessionária Arteris Fernão Dias, André Pereira de Vasconcellos Lanna, sobre o projeto de implantação da terceira faixa na pista sul da Rodovia Fernão Dias, entre os quilômetros 22 ao 41.