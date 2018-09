IDEB 2017 EM BRAGANÇA: Anos iniciais tiveram melhor desempenho, mas anos finais pioram

No ensino médio, nenhum Estado atingiu a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) relativo ao ano de 2017. Cinco deles, no entanto, apresentaram redução no valor do índice. Os dados do Ideb foram divulgados ontem pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), durante coletiva de imprensa na sede do MEC.

Após três edições consecutivas sem alteração, o Ideb do ensino médio avançou apenas 0,1 ponto em 2017. Apesar do crescimento observado, o País está distante da meta projetada. De 3,7 em 2015, atingiu 3,8 em 2017. A meta estabelecida para 2017 era de 4,7. “Foi um crescimento inexpressivo. Estamos muito distantes das metas propostas. É mais uma notícia trágica para o ensino médio do Brasil”, destacou o ministro da Educação, Rossieli Soares.

Até 2015, os resultados do ensino médio, diferentemente do ensino fundamental, eram obtidos a partir de uma amostra de escolas. A partir da edição de 2017, o Saeb passou a ser aplicado a todas as escolas públicas e, por adesão, às escolas privadas. Pela primeira vez o Inep passou a calcular o Ideb para as escolas de ensino médio. Apesar do crescimento observado, o país está distante da meta projetada. Neste cenário, cinco estados tiveram redução no valor do Ideb. O registro positivo vai para o Espírito Santo, com o melhor desempenho no país.

Bragança – O país segue melhorando seu desempenho nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º anos), alcançando, em 2017, um índice igual a 5,8. A meta proposta foi superada em 0,3 ponto. Em Bragança a nota em 2017 foi 6,4, enquanto a projeção era 5,3. Em 2015 as nota foi 5,8 e em 2013 foi 5,4.

Nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º anos) as escolas locais tiveram um índice inferior à meta, que era de 5,6. As escolas obtiveram 5,3. Em 2015 a nota foi 4,9 e em 2013 foi 4,5.

No Ensino Médio, referente ao colegial, a nota em 2017 foi 4,5.