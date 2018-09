Em Brasília, secretários trataram do ‘Cidade Digital’ e recursos para o setor da Saúde

Os secretários municipais de Obras, Antônio Paulo Armando, e Desenvolvimento Econômico e Setor de Convênios, Cristhian Conte Lima, retornaram de Brasília na última sexta-feira, 31, depois de visitas que empreenderam a ministérios e órgãos federais. Foram tratar de assuntos ligados a convênios e a implementação de programas em Bragança. Dentre os assuntos, destaque para o programa ‘Cidade Digital’, cujos recursos foram confirmados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que teve confirmada a reserva de recursos e a troca de informações sobre a licitação que vai escolher a empresa que executará o projeto. Os investimentos serão de R$ 1,5 milhão, divididos entre a União, o Governo do Estado e a contrapartida do município.

Saúde – Na audiência agendada no Ministério da Saúde, segundo informou Cristhian Conte, o tema discutido abordou as obras de ampliação e reforma de unidades básicas e as condições para liberação de recursos via convênio.