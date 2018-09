O vereador Basílio Zecchini (PSB) é candidato a deputado estadual, com apoio do prefeito de Atibaia, Saulo Pedroso (PSB) e do ex-prefeito Fernão Dias (PT). Embora seja parlamentar em Bragança, Basílio representa mais Atibaia que nossa cidade.

