Bragantino começou a sofrer desmanche desde ontem

Com excelente campanha no Brasileirão Série C, o elenco do Bragantino despertou interesse de clubes das séries A e B, cujos certames só vão terminar em dezembro, e já começou a sofrer desmanche esta semana. Segundo informações do diretor de futebol Clayton Vieira, depois de uma disputa entre Sport e Coritiba, a equipe pernambucana teria levado a melhor e conseguiu os empréstimos do volante Adenilson e do atacante Matheus Peixoto. O primeiro, de 24 anos, tem contrato com o alvinegro até maio do ano que vem e Matheus, com 22 anos, tem vínculo até maio de 2020. Segundo a diretoria, o clube já tinha conversas adiantadas com os atletas para ampliar o contrato antes de cedê-los.

Fabiano – O lateral e meia Fabiano, um dos destaques do time este ano, deve assinar com o Vitória da Bahia para disputar o Brasileirão. O jogador deve ir em definitivo e aguardava apenas a diretoria aceitar sua liberação antecipada, já que seu contrato se encerra em outubro.