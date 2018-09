ELEIÇÕES 2018: Saiba quem são os 7 candidatos pela cidade

Os 7 candidatos a deputado por Bragança (5 estadual e 2 federal) nas eleições de outubro, repetem, na média, o perfil social típico dos parlamentos em todos os níveis. Há predominância de homens (85,2%), brancos, com média de 39 anos de idade e ensino superior. O levantamento da GB, feito com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revela um retrato parecido com já o encontrado entre os atuais ocupantes de mandato no País.

Com mais da metade do colégio eleitoral de Bragança formado por mulheres, a cidade tem apenas uma candidata (a deputado estadual), ou seja, representa 14,8% do total. Dos sete, cinco nasceram em Bragança (71,5%).

Pulverização – Mesmo com um bom número de candidatos, os votos em Bragança são sempre pulverizados com centenas de outros nomes de todas as regiões do Estado. Se houvesse maciça votação apenas nos representantes bragantinos, haveria chance de se eleger pelo menos mais um deputado.

O excesso de candidatos a cargos parlamentares está diretamente ligado ao número de partidos do País. São atualmente 35 legendas registradas no TSE. Além disso, há o fator de sobrevivência para muitos partidos em jogo nesta eleição. Foi aprovada, a partir deste ano, a cláusula de barreira, que vai restringir a partir de 2019 o acesso ao tempo de rádio e TV e ao Fundo Partidário. Com isso, legendas ‘nanicas’ lançaram muitos candidatos na tentativa de fazer o quociente mínimo para continuar a receber esses recursos.