Caminhoneiros prometem nova greve em 10 dias

A União dos Caminhoneiros (UDC) informou que, dentro de um prazo de 10 dias, ou seja, logo após o feriado de 7 de Setembro, fará uma mobilização nacional para paralisar por tempo indeterminado as atividades de transporte rodoviário de carga no Brasil. De acordo com a entidade, o objetivo é chamar a atenção do governo federal que não adotou práticas de fiscalização para o cumprimento da tabela do frete, que estabelece preços mínimos dos serviços dos caminhoneiros.

A medida foi negociada na última greve da categoria, que paralisou diversas atividades no final de maio e início de junho. O movimento prejudicou o desempenho da economia no segundo trimestre do ano, que teve crescimento de apenas 0,2%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“A falta de fiscalização e atitudes práticas da parte do órgão fiscalizador tem trazido enormes prejuízos aos caminhoneiros autônomos do Brasil, o desrespeito descarado das empresas transportadoras que não estão obedecendo a lei”, diz o comunicado da UDC.