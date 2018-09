Prefeitura vai desapropriar áreas para ampliar mobilidade urbana no Taboão

Três terrenos localizados na região do bairro do Taboão serão desapropriados para futuras alterações no trânsito. A Prefeitura ainda não concluiu as obras para melhoria do tráfego, mas as mudanças têm dividido opiniões.

O movimento que antes se concentrava na rotatória da Praça Nove de Julho, agora abrange a Av. José Gomes da Rocha Leal (altura da Escola Estadual Paulo Silva), Variante Farmacêutico Francisco de Toledo Leme (Variante do Taboão) e Av. Pires Pimentel (acesso ao Lago do Taboão). Agentes de trânsito têm permanecido o dia todo na Rotatória São Francisco de Assis, para revezar a passagem dos veículos que vêm em sentidos diferentes.

Desapropriações – Os decretos foram publicados na Imprensa Oficial de sexta-feira, 31, e declaram de utilidade pública terrenos pertencentes à empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda., com área de 7,8 mil metros quadrados, com objetivo de interligar as avenidas Europa e Imigrantes e a Rua Tupy; outro terreno, com área de 13,6 mil metros quadrados, pertencente à Companhia Têxtil Brasileira, vai possibilitar a ligação entre as avenidas Alberto Diniz, Imigrantes, José Gomes da Rocha Leal e a Travessa Ruy Barbosa, e, por fim, terreno pertencente a Levy Suppioni e Maria Sidnea Donadio Suppioni, com área de 3,4 mil metros quadrados, para ligar as avenidas Europa Imigrantes e a Rua Tupy. As três áreas perfazem o total de 25 mil m².

Os decretos determinam ainda que havendo concordância quanto ao preço e à forma de pagamento, a aquisição se dará através de acordo e, caso contrário, através do Poder Judiciário.