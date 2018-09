Desfile de 7 de Setembro será na Chico Zamper

Na manhã de terça-feira, 28, membros da Administração Municipal e o prefeito em exercício Amauri Sodré estiveram em reunião para definir os detalhes do Desfile Cívico de Setembro. Neste ano os Secretários Municipais desfilarão mostrando um pouco do trabalho de cada pasta.

Como é de tradição, o desfile acontecerá passarela Chico Zamper a partir das 8h, com participação do Tiro de Guerra, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, Fundo Social de Solidariedade, escolas municipais, entidades religiosas e assistenciais, desfile motorizado da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Moto Clube e até mesmo de moradores da zona rural.