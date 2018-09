Eleitoras de meia idade predominam em Bragança

A juventude termina aos 35 e a terceira idade começa aos 58 anos. É isso que afirma uma pesquisa realizada pela Universidade de Kent, na Grã-Bretanha. Conforme os autores do estudo, os 23 anos entre as duas etapas da vida equivalem ao que os especialistas chamam de meia-idade.

E o perfil da maioria do eleitorado de Bragança é formado por mulheres com idades entre 45 a 59 anos, com ensino médio incompleto, segundo as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na hora de definir o voto, contudo, esse grupo terá à disposição um quadro de candidatos locais composto apenas por seis homens e apenas uma mulher.

Segundo a Justiça Eleitoral, as mulheres representam 52,4% do eleitorado bragantino, composto por 125.204 pessoas. Quatro em cada dez cidadãos não concluíram o ensino fundamental (1º ao 9º anos), enquanto 23,7% têm ensino médio completo e apenas 10,6% terminaram alguma graduação.

Quantidade – Para cientistas políticos, a quantidade de candidatos homens e mulheres, por si só, não representa necessariamente baixa representatividade das demandas nos parlamentos. Em suas avaliações, o Poder Legislativo se preocupa com pautas mais genéricas.

O problema maior é a baixa representatividade de setores específicos da sociedade e a difícil renovação dos quadros nos parlamentos. “Em vários aspectos, está mais difícil para que os novos candidatos consigam se eleger, como na distribuição do fundo partidário”, avaliam.

A baixa inserção feminina nos parlamentos poderia ser contornada com a destinação de uma cota não apenas entre as candidatas, mas também entre as eleitas. “Isso faria com que os partidos apostassem na qualificação de seus quadros, e não utilizassem mulheres como ‘laranja’”, em referência às cidadãs chamadas exclusivamente para preencher o porcentual mínimo.