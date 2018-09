74,4% FORAM IMUNIZADOS: Vacinação contra a pólio e o sarampo termina hoje com ‘Dia D’

Com desempenho considero bom, acima da maioria dos municípios brasileiros, a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo em Bragança não alcançou a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. E para tentar chegar aos 95% do público-alvo (7.032), a Secretaria Municipal de Saúde realiza hoje, das 8h ás 16 horas, mais um ‘Dia D’ de vacinação, que vai funcionar em seis unidades de Saúde.

Até ontem, segundo a Vigilância Epidemiológica, tinham sido aplicadas 5.513 doses (74,47%) contra a pólio e 5.503 (74,33%) contra o sarampo. Devem ser vacinadas crianças entre 1 e menores de 5 anos.

As seis unidades que vão vacinar são: Centro de Saúde, Vila Aparecida, Santa Luzia, Águas Claras, Planejada II e Pedro Megale.

Pais e responsáveis devem levar as crianças para receber as doses e levar a carteira de vacinação. Os adultos com idade até 58 anos que desejam tomar as vacinas devem procurar uma unidade de saúde durante a semana e verificar a necessidade receber a dose.