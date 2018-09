Bragantino X Operário-PR: Com retorno de Marquinhos, Bragantino deve ser o mesmo que eliminou o Náutico

O técnico Marcelo Veiga não informou qual o time titular do Bragantino que hoje realiza o jogo de ida da semifinal diante do Operário-PR, 16 horas, no Nabizão. Conforme acerto entre as equipes, será uma partida de torcida única, ou seja, os paranaenses não vem a Bragança e os torcedores do alvinegro não vão a Ponta Grossa no jogo de volta.

Apesar de manter sigilo sobre o time que sai jogando, Veiga só deverá realizar uma alteração, com o retorno de Marquinhos no lugar de Léo Jaime. O restante do time é o mesmo que eliminou o Náutico, na semana passada, nas quartas de final.

O onze que deve pisar o gramado do Nabizão deverá contar com Alex Alves, Buiú, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Magno, Vitinho e Rafael Chorão; Marquinhos e Matheus Peixoto.

Casa cheia – Com a promoção da troca de um ingresso por duas garrafas pet, a expectativa da diretoria é de casa cheia para o jogo de hoje. Segundo informações do alvinegro, foram colocados à disposição para essa troca 4.250 ingressos.

Operário – A equipe paranaense viajou ontem para São Paulo e chega a Bragança momentos antes da partida. O técnico Gerson Gusmão também não divulgou a escalação que inicia a partida, mas a exemplo do Bragantino, deve ser a mesma que eliminou o Santa Cruz.

O técnico disse que espera um jogo menos truncado, o que pode levar à marcação de muitos gols.

O time deve ser Simão, Léo, Alisson, Sosa e Peixoto; Chicão, Erick, Robinho (Xuxa) e Cleyton; Lucas Batatinha e Schumacher.