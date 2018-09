Prefeitura divulga balanço da Campanha do Agasalho e inicia Campanha do Brinquedo

Na manhã de quinta-feira, 30, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Francine Aparecida Pereira, divulgou o balanço da Campanha do Agasalho 2018 e o início da Campanha do Brinquedo. A reunião aconteceu no Palácio Santo Agostinho, com a presença de representantes de entidades assistenciais e religiosas.

Apesar da crise econômica que abateu a classe média, munícipes estenderam a mão aos menos favorecidos, e a Campanha do Agasalho arrecado 42.137 peças doadas, beneficiando cerca de 8 mil famílias bragantinas. Segundo Francine, o sucesso da campanha se deve as instituições envolvidas. “A relevância e credibilidade de todos os 162 parceiros contribuíram para alcançarmos este recorde espetacular, somos todos abençoados”, analisou a presidente.

O prefeito em exercício Amauri Sodré e a primeira-dama em exercício, Cleide Izepe, agradeceram a todos os envolvidos na Campanha do Agasalho. “Percorremos alguns bairros e percebemos a felicidade das pessoas quando os voluntários batiam nas portas solicitando doações. Foi emocionante a solidariedade de famílias dos bairros mais carentes da cidade, sobretudo da Zona Norte”, ressaltou Amauri.

As doações foram encaminhadas aos Centro de Referência de Assistência Social – CRAS dos bairros Jardim Anchieta, Planejada I, Santa Libânia e Águas Claras, aquecendo famílias de bairros como Araras dos Pereiras, Araras do Mori, Água Cumprido, Menin, entre outros.

Brinquedo – Durante a solenidade foi anunciada a Campanha do Brinquedo 2018, que mais uma vez envolverá as instituições do município a fim de contribuir para um natal solidário as crianças carentes. O mascote desta campanha será a coruja buraqueira, símbolo de Bragança Paulista, apelidada de “Babi”. A reunião contou com a presença de secretários municipais, representantes de entidades assistenciais e religiosas, como APAE, Associação São Lucas e Igreja Adventista, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, apoiadores de empresas privadas e demais servidores.