TSE coloca simulador de urna eletrônica

Simulador que auxilia os eleitores sobre como utilizar corretamente a urna eletrônica foi desenvolvido para o site oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), para que no dia das eleições o público possa indicar seus candidatos de maneira rápida e fácil. As simulações são para todos os cargos em disputa: presidente da República, governador, senadores (devem ser escolhidos dois candidatos), deputados estadual e federal. A opção vale para todos os estados do País e também para os eleitores que estão no exterior. Ao acessar o site, o eleitor deve clicar em “Eleitores e Eleições”, na parte superior da página e em seguida escolher a opção “urna eletrônica”. Na sequência, clicar em “simulador de votação”, indicar o ano de 2018 e depois acessar “simule uma votação no primeiro turno”. Quando a guia abrir o site dá três opções para o usuário: “Eleição 2018 Brasil”, “Eleição 2018 Distrito Federal” e “Eleição 2018 Exterior”. É só clicar em uma delas e iniciar a simulação.