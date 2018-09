Depois da classificação, Bragantino joga hoje por vaga na final

Com expectativa de recorde de público em jogos do Brasileirão Série C em casa, o Bragantino inicia hoje a luta para chegar à decisão de título, depois da heroica vitória obtida nas quartas de final diante do Náutico, em Recife. O adversário de hoje, 16 horas, é o Operário-PR. Na primeira fase ambos empataram os dois jogos. O time de Veiga deverá ser o mesmo que entrou em campo na Arena Pernambuco, no último domingo, com o retorno de Marquinhos. O Operário também vem com sua força máxima. A promoção de troca de ingresso por garrafas pet é um incentivo para o time jogar com o cheio.