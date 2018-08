Brasileirão Série C: Com torcida única, Braga lança promoção para lotar Nabizão

Diretoria mais uma vez adota a promoção Futebol sustentável, que dá ao torcedor o direito de trocar duas garrafas pet por ingressos

Após vitória sobre o Náutico e garantir o acesso a Série B do Brasileirão, o Clube Atlético Bragantino vai à primeira partida da semifinal contra o Operário jogando em casa, neste sábado, às 16h. A Diretoria do clube aposta em casa cheia e divulgou que, mais uma vez irá aderir a promoção ‘Futebol Sustentável’, com a troca de duas garrafas pet por um ingresso.

A promoção Futebol Sustentável, sucesso em todo o estado de São Paulo terá validade para os primeiros 4.254 ingressos e as trocas de duas garrafas pet por um ingresso já começaram e vão até sexta-feira. Interessados devem ir até a bilheteria do clube das 10h às 18h e no ato da troca deve ser apresentado documento de identificação.

Se houver o esgotamento de ingressos antes do prazo, a torcida continua com a vantagem e o Clube pretende liberar mais um setor de 2 mil ingressos. Para ter casa cheia, o vice-presidente Luiz Arthur Chedid convida a população de Bragança e Região a prestigiar este momento. “A Série B foi a primeira meta conquistada e parabenizo toda equipe a torcida que compareceu ao estádio. Agora é hora de festejar e estamos com expectativa de fazer uma grande partida contra o Operário e aproveitar esse momento”, comentou o vice-presidente.

Segundo o representante da Federação Paulista de Futebol, Edivaldo Ferraz, foi liberado o setor branco para que a estádio possa ficar 100% alvinegro neste sábado. “O Bragantino quer a torcida e para isso solicitou o futebol sustentável, a Diretoria entendeu este momento difícil porque é mais importante ter o torcedor, tanto que fez a diferença contra o Náutico, o Braga jogou muito bem”, analisou.