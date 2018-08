Tiro de Guerra realiza solenidade em alusão ao Dia do Soldado

No domingo, 26, o Tiro de Guerra de Bragança Paulista 02-009, realizou uma solenidade em alusão ao Dia do Soldado e Juramento à Bandeira Nacional pelos atiradores 2018.

O Dia do Soldado é uma data comemorativa em decorrência do dia em que nasceu o Marechal Luis Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, em 25 de agosto de 1803, o oficial foi considerado Patrono do Exército Brasileiro. O dia não homenageia apenas Duque de Caxias, mas também todos os soldados brasileiros.

A equipe de instrução do Tiro de Guerra é composta pelo Subtenente Francisco Eudes Morais da Cunha e Subtenente Elvio Brenner Vilamaior.

A solenidade foi prestigiada pela Administração Municipal, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Sr. Miguel Angelo Brandi Júnior, o advogado Dr. Osvaldo da Silva Zago, todos, antigos atiradores do TG 02-009, 1º Tenente da Polícia Militar, Fabiano Araújo Rosa, familiares e amigos.