E.E. Ismael Aguiar Leme é entregue reformada

Na manhã de segunda-feira, 27, foi realizada uma solenidade para a entrega da reforma estrutural da Escola Estadual Ismael Aguiar Leme, após reforma emergencial. Em outubro do ano passado a laje da escola caiu enquanto os alunos estavam em aula.

Aproximadamente 350 estudantes, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, foram transferidos para Escola Estadual Cásper Líbero, onde foi necessária toda uma logística de transporte, alimentação e acomodação realizada pela Prefeitura.

Por meio de tratativas da Administração Municipal, da Assembleia Legislativa e da Diretoria Regional de Ensino foram conseguidos os recursos necessários para a reforma. Ao todo, foram recebidos aproximadamente R$ 444 mil do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), dos quais R$ 260 mil foram gastos na reforma da Escola Ismael Aguiar Leme e o restante na Escola Estadual Bruno Florenzano, localizada na Água Comprida, que foi destelhada após um vendaval.

A reforma estrutural emergencial da E.E. Ismael Aguiar Leme contou com os seguintes trabalhos: retirada de toda a antiga laje, reforma completa do telhado, substituição do madeiramento, telhas e laje, toda parte elétrica refeita, pintura das áreas internas que sofreram com a reforma e toda a pintura externa que foi feita pelos reeducando do Centro de Ressocialização. A empresa que ganhou o processo licitatório deu início aos trabalhos em março de 2018 e finalizou em junho, entregando a obra antes do prazo estipulado que era de 120 dias.

A cerimônia de entrega foi prestigiada pelo prefeito m exercício Amauri Sodré, o dirigente regional de ensino Adilson Condesso, Secretários Municipais, Vereadores e os familiares do patrono da escola, Ivan