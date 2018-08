Unidade Móvel de Saúde continua com agenda na zona rural

Neste sábado, 1º de setembro, o ônibus ‘Saúde em Ação’ realizará os atendimentos na Escola Municipal Guaripocaba dos Souzas, no bairro Guaripocaba. No domingo estará na Escola Municipal Eugênia de Souza Camargo, no bairro Biriçá do Campinho, em ambos os locais as ações ocorrerão das 9h ás 15h.

São realizados atendimentos médicos, coletas e exames rápidos além de ações educativas para os munícipes. Para ser atendido, basta o munícipe ir ao local.

A ação contará com diversas frentes de trabalho, dentre elas a Liga de Medicina da Universidade São Francisco – USF, Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, Escola Nova Biotec, Enfermagem e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, além dos profissionais da Residência Multi