IBGE divulga estimativa de população e Bragança tem 166.753 habitantes

O Diário Oficial da União trouxe publicado na quarta-feira, 29, a mais nova estimativa da população brasileira feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que abrange todos os municípios. O Brasil tem 208 milhões de habitantes, quase um milhão a mais que o registrado no ano passado.

Bragança, de acordo com os dados divulgados, passou de 164.163 para 166.753 pessoas que residem em seu território, aumento de 1,5% em relação a 2017, quando somava 164.163 habitantes.

Em relação ao último Censo, realizado em 2010, Bragança viu sua população aumentar em 13,6%. Naquele ano a cidade contabilizava 146.744 pessoas.

O IBGE ainda não detalhou as informações, o que deve ocorrer até o final de semana, como o total de identidade de gênero (homem e mulher) dos habitantes.

Região – Nas cidades da região ocorreu um fato curioso. A cidade de Pedra Bela perdeu 3 moradores (0,04%), na comparação com as estimativas do ano passado. Foi o único da região e oscilar negativamente.

Atibaia aparece com 141.398, crescimento de 1,2% no comparativo com 2017 (139.686); Pinhalzinho tem 15.021, ante 14.763 há doze meses (+1,4%), Tuiuti aparece com 6.808, e tinha 6.689 em julho do ano passado (+1,77%) e Vargem, que apresentou maior crescimento demográfico, 2,3%, passando de 10.143 para 10.378 habitantes.

Entre outros objetivos, a nova estimativa será utilizada para cálculo das cotas dos fundos de participação de Estados e municípios. Os dados têm referência a 1º de julho de 2018.