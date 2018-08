A três dias do final, Bragança aplicou 9 mil doses de vacina contra a pólio e sarampo

A Campanha Nacional contra sarampo e poliomielite entrou na última semana de vacinação. Até ontem, Bragança tinha aplicado mais de 9 mil doses em crianças na faixa etária de 1 ano a menores de 5 anos. Foram 4.595 no combate à pólio (62%) e 4.583 contra o sarampo (61,9%).

As vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, das 8h às 17h. Os responsáveis deverão apresentar as cadernetas de vacinação das crianças.