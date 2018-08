PAT divulga 100 vagas de auxiliar de estoque em Extrema

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga as 132 vagas disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Bragança Paulista, sendo 100 para auxiliar de estoquista, terceirizada da Centauro, acontecerá na quinta-feira (30/08), às 9h. Para as demais vagas, os interessados deverão se dirigir até o PAT, situado na Rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, Centro (piso superior do Mercado Municipal), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, portando Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento.

Vagas – Assistente Administrativo (PCD), Auxiliar Administrativo, Auxiliar de estoque, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Mecânico de Autos, Auxiliar Mecânico de Refrigeração, Borracheiro, Costureira de Máquina Reta, Gerente de Loja e Supermercado, Jardineiro, Mecânico de Manutenção de Caminhão (e Máquinas), Mecânico de Máquinas (Empilhadeira/GLP), Mecânico de Motor a Gasolina (Roçadeiras), Motorista de Caminhão, Motorista de Caminhão – Betoneira, Motorista de Caminhão (Bomba Estacionária), Oficial de Serviços Gerais (Lavador de Motos), Operador de Caixa, Operador de Caixa (PCD), Operador de Eletroerosão por Penetração, Operador de Telemarketing Ativo, Porteiro, Representante Comercial, Representante Comercial Autônomo, Torneiro Mecânico, Tratorista Agrícola e Vigia Noturno.