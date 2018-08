Reunião do Conseg, amanhã, debate segurança

Mais uma reunião do Conseg – Conselho Comunitário de Segurança de Bragança Paulista, está prevista para acontecer amanhã, às 19h, no Polo da Universidade Aberta do Brasil (Rua Alexandre Berbari, nº 101 – Jardim São Lourenço).

O encontro é aberto ao público e serão tratados assuntos relativos a segurança pública do município, apresentação e discussão de propostas e palavra franqueada aos participantes.