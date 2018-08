Prefeitura dá prazo para empresa corrigir pavimento na Imigrantes

As obras realizadas na Avenida dos Imigrantes, de responsabilidade da empresa Tenco Engenharia, previstas no TAC (Termo de Ajuste de Conduta) firmado com o Ministério Público em 2016, pela construção do Bragança Garden Shopping, foram alvo de críticas da administração municipal, que na manhã de ontem decidiu dar 48 horas de prazo para que as correções necessárias no pavimento asfáltico sejam realizadas.

Em reunião entre secretários e o prefeito Amauri Sodré, críticas foram feitas à péssima qualidade das obras executadas, que culminou na retirada de rotatórias, principalmente quanto a deterioração do pavimento asfáltico. Se não houver a correção por parte da empresa, ainda de acordo com a Prefeitura, o Ministério Público será comunicado, pois é a terceira notificação feita à Tenco.

Segundo o secretário de Serviços, que também responde pela Secretaria de Mobilidade Urbana, Aniz Abib Junior, em pouco tempo de uso a avenida começou a apresentar problemas estruturais, dentre eles os craquelados e buracos no asfalto, em vários trechos, provavelmente por insuficiência da espessura da base do pavimento. Por se tratar de via principal, com tráfego intenso de veículos, o pavimento obrigatoriamente tem de ser do tipo rodoviário.

O prefeito, na oportunidade, disse que é preciso celeridade nessa ação, pois como se encontra, a via não oferece segurança aos motoristas e pedestres.