Com Alex Alves inspirado, Bragantino empata e volta à Série B em 2019

Muitos são os fatores que poderiam ser citados para o acesso heroico do Bragantino ao Brasileirão B do ano que vem. A garra, a postura em campo, o gol do artilheiro Matheus Peixoto, enfim, uma série de motivos. Mas o principal foi, sem dúvida, a perfeita atuação do goleiro Alex Alves, que além de defesas cruciais ainda pegou um pênalti no momento da partida que poderia alavancar o Náutico na tarefa de diminuir a vantagem do alvinegro, conquistada no jogo de ida, em Bragança.

Desde o apito inicial do árbitro o Náutico se lançou ao ataque na tentativa de abrir o marcador logo nos primeiros minutos e fechar os primeiros 45 minutos sem muita pressão.

Apesar de pressionar a equipe paulista, o campeão pernambucano pecou nas finalizações e, quando acertava o gol, encontrava a barreira Alex Alves, que na primeira etapa fez pelo menos duas defesas importantíssimas.

Com boas trocas de passes e Lelê, a surpresa na escalação do timbú, dando boa movimentação ofensiva, os alvirrubros encurralaram o alvinegro, porém pecaram nas finalizações. O Bragantino se defendia bem, mas em várias oportunidades contou com a performance brilhante de Alex Alves.

Quando o Náutico era mais pressão e não conseguiu abrir o marcador aos 31 minutos, em cabeçada livre de Dudu, que Alex defendeu de forma espetacular, o Bragantino aproveitou-se de um contra-ataque para matar o espírito de luta do time pernambucano. Aos 32 minutos o artilheiro Matheus Peixoto, de cabeça, abriu o marcador e ampliou ainda mais a vantagem do Leão.

Na obrigação de fazer mais, o treinador do Náutico, Márcio Goiano, promoveu algumas substituições e tornou o time ainda mais ofensivo, porém deixou o alvirrubro mais exposto e o resultado foi uma queda de produção do time. De sua parte, Marcelo Veiga mantinha a postura defensiva, e armou inda mais a ‘cozinha’ do time com a entrada do zagueiro Júnior Goiano, no lugar de Léo Jaime, e deslocou o lateral Fabiano para o meio-campo, que acabou criando as principais jogadas de contra-ataque.

As últimas esperanças de uma histórica reação do Náutico acabaram aos 24 minutos, quando o goleiro Alex defendeu um pênalti cobrado por Wallace Pernambucano. Foi a senha para a torcida começar a deixar a Arena de Pernambuco. Aos 38 minutos, Wallace Pernambucano ainda empatou a partida. Mas foi só. O ano do Náutico chegava ao fim e o do Bragantino se coroava de êxito, depois de um excelente Campeonato Paulista e o acesso no Brasileirão em 2019. O jogo foi assistido por 27.469 torcedores.