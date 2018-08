Braga tem um desfalque para decidir contra o Náutico

Depois da vitória por 3 x 1 em Bragança, o alvinegro disputa amanhã, 17 horas, na Arena Pernambuco, o jogo de volta das quartas de final do Brasileirão C. O técnico Marcelo Veiga não divulgou qual a equipe que sairá jogando, nem o substituto de Marquinhos, que será o único desfalque por conta do terceiro cartão amarelo recebido no jogo de ida.

Dois jogadores disputam a vaga: Léo Jaime e Adriano Paulista. Se Veiga resolver mudar o esquema de jogo, pode aparecer com Fernandinho no time titular. Os treinamentos durante a semana apontam para Adriano Paulista ficar com a vaga.

O provável time que pode levar o Leão de volta à Série B deve jogar com Alex Alves, Buiú, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Magno, Rafael Chorão e Vitinho; Adriano Paulista (Léo Jaime) (Fernandinho) e Matheus Peixoto.

No Náutico, que também não anunciou a equipe que sai jogando, o técnico Márcio Goiano tem uma dúvida, pois pretende utilizar um esquema mais ofensivo. Três jogadores querem a vaga: Jhonnatan, Wallace Pernambucno e o atacante Lelê. Este último tem a preferência, segundo a imprensa do Recife.

O time que inicia a partida pode ser formado por Bruno, Bryan, Sueliton, Camutanga e Assis; Josa, Jimenes e Luiz Henrique; Robinho, Lelê (Wallace) e Ortigoza.

O árbitro escolhido para esse encontro é o carioca Wagner Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Correa e Carlos Henrique Alves Lima Filho, também do Rio de Janeiro.

Outros jogos – Mais três partidas definem os classificados para a fase semifinal: Operário-PR x Santa Cruz (amanhã, 15 horas, arbitragem de Raphael Claus, auxiliado por Danilo RicardoSimon Manis e Rogério Pablos Zanardo, todos de São Paulo); Botafogo-SP x Botafogo-PB (amanhã, 19 horas, arbitragem de Dewson Fernando Freitas da Silva, auxiliado por Hélcio Araújo Neves e Heronildo S Freitas da Silva, todos do Pará) e Atlético-AC x Cuiabá (segunda-feira, 19 horas, arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Alex Ang Ribeiro, todos de São Paulo).