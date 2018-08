Bragança Paulista se mantém estável na incidência do HIV

A Taxa de incidência do vírus HIV para 100 mil habitantes em Bragança Paulista tem se mantido abaixo da média estadual, com 13,9 casos. Nos últimos anos, foram 14,9 em 2014 e 14,7 em 2015. Para explicar melhor sobre o quadro da HIV/Aids em Bragança Paulista, na manhã de quarta-feira, 8, a GB foi atendida pela coordenadora do programa de prevenção a DST/Aids e Hepatites Virais, Tânia Maria Guelpa Clemente, que falou sobre o atendimento a pessoas que vivem com o vírus HIV/Aids e as barreiras enfrentadas por pacientes.

Segundo informações oficiais, de janeiro a junho deste ano 14 pessoas foram detectadas com HIV. Em 2017, foram 41 pessoas diagnosticadas com o vírus. Tânia explicou que a faixa etária deste público é de 20 a 50 anos, em geral na população sexualmente ativa, mas predominantemente em pessoas com mais de 35 anos. “Costuma-se pensar que os jovens não se previnem, o que é um engano”, afirmou.

A população chave mais vulnerável a contrair o vírus é de homens que fazem sexo com homens (HSH), são pessoas que sofrem pelos estigmas e preconceito. “A pessoas transexuais são as mais afetadas pelas barreiras do preconceito institucional. Passam a vida tendo que viver a margem da sociedade, com preconceito na escola, no mercado de trabalho e nos serviços de saúde, quando por exemplo não tem seus nomes sociais respeitados”.

Para ela, é importante apontar a questão comportamental, muitos tem receio de fazer o teste ou acham que não precisam. “O diagnóstico precoce acontece mais em mulheres, pela frequência delas nas unidades de saúde”. Um diagnóstico precoce pode permitir que o indivíduo com HIV tenha qualidade de vida com uso de TARV (terapia antirretroviral).

A meta do Brasil e de outros países é eliminar a epidemia de HIV/Aids até 2030, o método conhecido como “90-90-90”, é ambicioso e espera-se que até 2020: 90% das pessoas com HIV saberão que tem o vírus, 90% de todas as pessoas com infecção pelo HIV diagnosticada receberão terapia antirretroviral ininterruptamente e 90% de todas as pessoas em estágio de terapia terão supressão viral (quando a quantidade do vírus no sangue fica tão baixa que o torna indetectável). No Estado de São Paulo, estima-se que 80% das pessoas com HIV sabem que tem o vírus, 58% fazem uso de tratamento antirretroviral e 53% tem carga viral indetectável.

Novidades – Hoje existe um tratamento chamado Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), é um novo método de prevenção à infecção pelo HIV. Consiste na tomada diária de um comprimido que impede que o vírus causador da aids infecte o organismo, antes de a pessoa ter contato com o vírus. É indicado para população-chave: trabalhadores do sexo, HSH, pessoas trans, quem frequentemente deixa de usar camisinha em suas relações sexuais (anais ou vaginais), tem relações sexuais, sem camisinha, com alguém que seja HIV positivo e que não esteja em tratamento, faz uso repetido de PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV) e quem apresenta episódios frequentes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).