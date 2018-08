PAT divulga mais de 30 vagas de emprego

Quem está em busca de oportunidade no mercado de trabalho pode se candidatar a uma das 36 vagas oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador de Bragança (PAT). Há postos para os níveis médio e fundamental de escolaridade.

Para se cadastrar, basta comparecer ao PAT, que fica na Rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, Centro (piso superior do Mercado Municipal), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, portando Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF.

Vagas – Armador de Ferros, Atendente de Lojas, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo (PCD), Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Sushiman, Auxiliar Mecânico de Refrigeração, Borracheiro, Camareira de Hotel, Carpinteiro, Costureira de Máquina Reta, Cozinheiro Geral, Cozinheiro Industrial, Empregado Doméstico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Gerente de Loja e Supermercado, Jardineiro, Mecânico de Empilhadeira, Mecânico de Máquinas (Empilhadeira/GLP), Mecânico de Motor a Gasolina (Roçadeiras), Mecânico de Refrigeração, Mecânico Montador, Operador de Caixa (PCD), Operador de Eletroerosão por Penetração, Representante Comercial, Soldador TIG, Técnico em Segurança do Trabalho, Torneiro Mecânico e Tratorista Agrícola.