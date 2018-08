Policiais militares homenageados pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz

Os policiais militares cabo PM Jonas Fernandes Gomes, 1º sargento Valdir Barbosa Leal e o soldado Alberto Veronesi Bueno, do 34º Batalhão da 1º Cia. da Polícia Militar de Bragança Paulista (o cabo Fernandes serviu por muitos anos na cidade, tendo em seu histórico inúmeras prisões e grandes apreensões, e hoje está lotado no 35º BPMI em Campinas), receberam a medalha ‘Herói da Guerra dos Seis Dias’, em solenidade que teve lugar na Assembleia Legislativa do Estado, na quarta-feira, 22.

A outorga da honraria, segundo a entidade, destina-se a premiar e reverenciar o culto aos nobres atributos daqueles que tenham praticado ações meritórias, e em sinal de reconhecimento aos valores militares, espírito de civismo e preservação da memória.