Campanha de vacinação contra sarampo e poliomelite supera 9 mil doses

A oito dias do fim da Campanha Nacional, as equipes da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde aplicaram 9.178 doses na campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo, até às 17h de ontem. Os números representam pouco mais de 60% do público-alvo e da meta de 95%.

Foram aplicadas 4.595 (62,02%) doses de pólio e 4.583 (61,91%) da tríplice viral SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola), na soma de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). A campanha visa a imunizar crianças de 1 a 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

Em Bragança, de acordo com a Secretaria do Estado de Saúde, há 7.032 crianças nessa faixa etária que deverão receber as doses das duas vacinas.

A Secretaria da Saúde orienta que todos os pais que possuem crianças do público-alvo da campanha levem os filhos até a UBS mais próxima para receber a vacina. De acordo com o órgão, é responsabilidade dos pais manter a carteira vacinal atualizada das crianças.

Sarampo – A vacina contra o sarampo usada na campanha é a tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola. Já contra a poliomielite, ou paralisia infantil, é administrada a vacina oral, em gota.

O esquema vacinal do Calendário Nacional de Vacinação é composto por três doses da vacina inativada poliomielite (VIP), administradas aos dois, quatro e seis meses, sendo necessários dois reforços com a vacina oral poliomielite (VOP) aos 15 meses e aos 4 anos de idade. A campanha vai até o dia 31 deste mês e a vacinação é feita todos os dias úteis da semana no horário de funcionamento de cada UBS.

Antirrábica – Outra campanha em desenvolvimento é da vacinação antirrábica, que desde o início já imunizou 4.012 animais, dos quais 3.289 cães e 723 gatos.