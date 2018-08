BRAGANÇA TEM APENAS 39% SEGURADOS: 70% dos brasileiros não têm plano de saúde

O número de brasileiros com planos de saúde registrou queda pelo terceiro ano consecutivo. Em 2017, 281,6 mil pessoas deixaram de ter acesso à saúde suplementar. Eram 47,3 milhões de beneficiários em dezembro passado ante 47,6 milhões no mesmo mês de 2016, de acordo com dados Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em três anos, houve redução de 3,1 milhões de usuários.

A velocidade dessa retração, no entanto, caiu significativamente. Em 2016, o setor havia registrado perda de 1,6 milhão de consumidores.

O resultado, segundo especialistas, tem relação com o desemprego, principal responsável pela queda, mas principalmente pelos reajustes exorbitantes das mensalidades, com alta de 13,5% no mesmo período, bem acima da inflação.

Em relação aos planos empresariais, a ANS apontou que 3, em cada 10 deles, o reajuste foi acima de 20% entre maio de 2017 e abril deste ano.

Números do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), divulgados em fevereiro deste ano, mostram que 69,7% dos brasileiros não possuem plano de saúde particular de qualquer modalidade (individual ou empresarial) e esse percentual é ainda maior nas classes C, D e E, chegando a 77%.

Bragança – O número de beneficiários de planos de saúde de assistência médica, distribuídos em planos coletivos (empresariais e por adesão) e individuais em Bragança, segundo dados da ANS, é de 64.219, que representa 39% da população.