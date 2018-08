Bragança fecha julho com geração de 126 empregos formais

O nível de emprego em Bragança voltou a oscilar positivamente em julho último, com a criação de 126 vagas, resultado de 1.273 admissões e 1.147 dispensas. O setor da Indústria de Transformação, dessa vez, ficou como maior empregador do município, com 40 postos criados, seguido pelo setor de Serviços, com 32 novas vagas e a administração pública com 27.

No acumulado do ano o saldo é positivo em 461 empregos com carteira assinada e, se considerados os últimos doze meses – de junho 2017 a julho de 2018 – o estoque de emprego oscila positivamente em 374 postos de trabalho.

No ano, as contratações somaram 9.675 e os desligamentos 9.214. Nos últimos doze meses, 16.094 admissões e 15.720 demissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego na quinta-feira, 23.

Setores – Dentre os principais setores, a Indústria de Transformação ampliou as contratações em 40 postos, e mantém o saldo positivo no ano e nos últimos doze meses com 498 e 600 vagas respectivamente. O de Serviços, também é positivo, mas em menor escala, com 243 entre janeiro e julho e 45 nos últimos doze meses. Comércio e Construção Civil negativaram no mês passado, mas o Comércio tem um estoque negativo de 155 empregos em 2018. A Construção Civil registra 17 postos fechados este ano e 159 nos últimos doze meses. A Agropecuária e a Administração Pública mais demitiram do que contrataram nos três extratos.