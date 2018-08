Sem Marquinhos, Braga tenta vaga na Série B amanhã, contra o Náutico

Amanhã o Bragantino fará o ‘jogo do ano’ contra o Náutico, às 17 horas, na Arena Pernambuco. Se vencer, empatar ou perder por um gol de diferença, terá garantida uma das quatro vagas para o Brasileirão Série B do ano que vem. Do time que venceu o jogo de ida por 3 x 1 em Bragança, o técnico Marcelo Veiga terá o desfalque do atacante Marquinhos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dependendo do esquema que vai usar, o técnico tem três opções para substituí-lo: Fernandinho, Léo Jaime e Adriano Paulista. Ainda sem confirmar o onze titular, o técnico deve mandar a campo Alex Alves, Buiú, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Magno, Rafael Chorão e Vitinho; Adriano Paulista (Léo Jaime) (Fernandinho) e Matheus Peixoto.

Mais de 25 mil ingressos foram vendidos para o jogo, e embora o placar seja confortável ao alvinegro bragantino, os pernambucanos apostam em uma virada.

Telão – Por iniciativa da Prefeitura, um telão será instalado na Praça Raul Leme para que os torcedores possam assistir esse jogo decisivo para o Bragantino. Autorização especial para a transmissão e instalação do equipamento foi dada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).