Cinco empresas disputam licitação para recapear 34 ruas

As obras de recapeamento de 34 ruas em todo o município vai ter cinco empresas na disputa. Na manhã de ontem a Comissão de Licitação recebeu os envelopes contendo a documentação, que serão analisados nessa primeira etapa. Os que forem habilitados vão entregar os envelopes com os valores propostos. Ganha o menor preço.

Estão na disputa: Ross Locação e Construção Eirelli, Pavidez Engenharia Ltda, Comercial e Construtora Fenix Eirelli, Jofegê Pavimentação e Construção Ltda. e Oeste Valle Pavimentações e Construções Ltda.

As ruas que serão beneficiadas, de acordo com a Prefeitura,k são: 1- Rua Miguel Ângelo Brandi; 2- Rua Domingos Acedo Garcia; 3 – Rua Manoel José Vilaça; 4 – Rua Dr. Waldemar M. Ferreira; 5 – Rua José Castilho; 6 – Rua Francisco de Toledo Leme; 7 – Rua Jorge Eduardo Martins; 8 – Rua João Garcia Pagan; 9 – Rua Alpheu Vilaça; 10 – Rua Araras; 11 – Rua Primavera; 12 – Rua Anhumas; 13 – Rua João Cestari; 14 – Rua Arthur Siqueira; 15 – Rua Vicente A.B Pereira; 16 – Alameda Dinamarca; 17 – Alameda Marajó; 18 – Rua Ampere; 19 – Rua Santa Rosa; 20 – Rua Eunice Ferraz Fernandes; 21 – Rua Emilio Baisi; 22 – Rua Deputado Samuel Saul; 23 – Rua Waldemar de Toledo; 24 – Rua Antônio Luppe; 25 – Rua Pedro Megale; 26 – Rua Voluntários Walter Scaglioni; 27 – Rua Benedito Cardoso; 28 – Rua João Marques Prado; 29 – Avenida Antonieta Thomazini Lonza; 30 – Rua Lincoln Rodrigues Siqueira; 31 – Rua José Dominicci; 32 – Rua Francisco Luigi Picarelli; 33 – Rua Natal Torilo Bussato; 34 – Avenida Imigrantes (trecho) e confluências com a Praça 9 de Julho e Rua Tupi.

O prefeito em exercício, Amauri Sodré, e o Secretário Municipal de Administração, Darwin da Cruz Gonçalves, estiveram presentes no início do processo. Os recursos para a obra, de R$ 4 milhões, são do Governo do Estado.