Tiro de Guerra inicia processo de seleção para 2019

Jovens que se alistaram pela internet ou presencialmente participaram ontem do processo de seleção para o Tiro de Guerra 02-009. A seleção vai durar toda a semana com 50 jovens entrevistados e submetidos a inspeção de saúde e exame físico diariamente. Desses 300, haverá uma nova seleção, chamada complementar, feita pelos instrutores do Tiro de Guerra. Desse total, 100 jovens serão incorporados como atiradores do Exército em 1º de março de 2019.

Pela primeira vez na história da seleção do Tiro de Guerra 02-009, uma médica atuou na avaliação dos candidatos, a aspirante a Oficial Med. Alfieri, do Hospital Militar de Área de São Paulo.