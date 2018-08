Fundação CASA sedia pré-conferência do Papo Sério

Os jovens que cumprem medida socioeducativa no centro da Fundação CASA de Bragança participam amanhã da pré-conferência municipal da criança e do adolescente, realizada em articulação com o Programa Papo Sério.

O evento acontecerá a partir das 13h30, e contará com a presença de representantes do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA), da comissão do Programa Papo Sério e do Conselho Gestor do CASA. O objetivo é que os adolescentes debatam sobre quais políticas públicas poderiam ser implementadas no município e assim criem propostas e questionamentos para serem apresentados na conferência municipal, dia 31 de agosto.

A pré-conferência terá como tema “Proteção integral, diversidade e enfrentamento da violência”.