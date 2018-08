Metade dos eleitores deve usar biometria nas eleições

Metade do eleitorado brasileiro será identificada por biometria nas eleições deste ano. A informação é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e serão 73,7 milhões de eleitores, que representam 50% de todas as pessoas aptas a votar no País.

Nas eleições também presidenciais de 2014, o total de eleitores com identificação digital em municípios com reconhecimento biométrico, era 21,7 milhões de pessoas, ou seja, 15,2% do eleitorado.

Ainda de acordo com o TSE, mais de 87 milhões de eleitores têm o cadastro biométrico (60% do total) e parte dessas pessoas, porém, reside em cidades que ainda não contam com o reconhecimento das digitais para o pleito de outubro próximo.

A meta da Justiça Eleitora, segundo o TSE, é identificar 100% dos eleitores por meio de impressão digital até 2022.

O prazo para o cadastramento digital acabou em maio último. Nas cidades onde era obrigatório o registro digital, que não atendeu ao chamado teve o título de eleitor cancelado.

Bragança – A cidade não está na lista onde a votação será biométrica nestas eleições. A expectativa é que isso ocorra e, 2020.

O recadastramento será reiniciado em novembro, logo após a realização do segundo turno das eleições, no final de outubro.