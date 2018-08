Bens de candidatos de Bragança chegam a R$ 6,5 milhões

A soma total dos bens declarados pelos 5 candidatos a deputado por Bragança nas eleições 2018 chega a R$ 6,5 milhões, segundo as informações disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dados estão disponíveis para consulta por meio da página na internet do TSE, na plataforma chamada “DivulgaCand”, onde os dados dos candidatos podem ser consultados pelo endereço http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018.

Entre os 2 candidatos a deputado federal, apenas Renan Oliveira, do PSOL declarou bens, que totalizam R$ 60 mil. O vereador Sidney Guedes, até ontem, não havia declarado nenhum valor.

Entre os que disputam uma cadeira na Assembleia Legislativa, o deputado Edmir Chedid é o que possui a maior declaração total de bens, no valor de R$ 6.247.279,32, divididos entre bens e aplicações. Alessandro Acedo declarou R$ 180.984,00 e Basílio Zecchini Filho R$15.497,26. A candidata pelo PSB, Camila Marino, não declarou bens.

De acordo com especialistas em legislação eleitoral, o TSE promoveu mudanças no sistema de registro de candidaturas para as eleições 2018, o que acabou restringindo a transparência em relação as informações sobre os bens e o patrimônio de cada candidato. Nas eleições anteriores, por exemplo, no caso dos imóveis os candidatos tinham que declarar os dados sobre seus bens de forma detalhada e informar endereço, tamanho e até outras características. Agora, o candidato precisa divulgar somente quais são os seus bens e valores, sem informações adicionais.

Outro ponto questionado pelos especialistas é em relação aos imóveis declarados pelos candidatos, que muitas vezes não condizem com a realidade do mercado imobiliário, e sim uma forma do político não demonstrar um patrimônio muito elevado.

CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL

Edmir Chedid – R$ 6.247.279,32

Alessandro Acedo – R$ 180.984,00

Basílio Zecchini – R$ 15.597.26

Camila Marino (PSB) – não declarou

CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL

Renan Oliveira – R$ 60.000,00

Sidney Guedes – não declarou