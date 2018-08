3×1: Favoritismo do Náutico não entrou em campo e Bragantino venceu com autoridade

O propalado favoritismo do Náutico, pela melhor campanha na fase inicial e pela invencibilidade de dez jogos, foi por terra ainda no primeiro tempo contra o Bragantino. O alvinegro venceu o Timbu por 3 x 1 e construiu um resultado que pode lhe valer, no próximo domingo, o retorno à Série B do Brasileirão no ano que vem.

Truncado no começo, com as defesas sobrepujando os ataques, a partir foi dos 10 minutos o jogo começou a fluir e o Bragantino foi o primeiro a desperdiçar a chance de abrir o marcador, através de Fabiano, que ficou cara a cara com o goleiro do Náutico.

A equipe pernambucana segurava o Leão como podia e explorava os contra-ataques, porém cedia espaço que acabou sendo fatal aos 29 minutos, quando Matheus Peixoto, lançado em velocidade, invadiu a área e encontrou Vitinho melhor colocado, que finalizou sem chances para o goleiro Bruno.

O Timbu acusou o golpe, tentou se manter no ataque mas faltava coordenação, principalmente no meio-campo. Mesmo assim, criou duas boas chances. Quase ao final da etapa veio o segundo gol, através de Marquinhos, que num levantamento na área, aos 46’, feito por Rafael Chorão, cabeceou de forma inapelável.

Na etapa complementar o Náutico tentou mudar sua postura, mas foi surpreendido com a marcação do terceiro gol do alvinegro, novamente em jogada de bola aérea, com Fabiano, aos 10 minutos mandando para o fundo das redes.

A esperada reação do Náutico não veio e o Bragantino desperdiçou a chance do quarto gol, em um recuo mal feito do zagueiro Camutanga. Só então os pernambucanos acordaram e chegaram à meta de Alex Alves. E aos 27 minutos Ortigoza diminuiu a vantagem assinalando um belo gol. Mas foi só. Final com excelente vitória do Bragantino que vai a Pernambuco, para o jogo de volta, no próximo domingo, podendo perder até por 1 x 0 para ascender à Série B. Se o Náutico vencer por 2 gols de diferença, a decisão será em cobranças de pênalti.