Mais de 8 mil doses aplicadas contra pólio e sarampo

Até a manhã de ontem, segundo a Secretaria de Saúde, 4.020 doses foram aplicadas contra a poliomielite e 4.014 contra o sarampo. A Campanha Nacional de Vacinação começou no dia 4 de agosto, e realizou no sábado, 18, o segundo ‘Dia D’.

A meta é imunizar 95% do grupo alvo, formado por crianças com idades entre 1 e menores de 5 anos. Os adultos com idade até 58 anos que desejam tomar as vacinas devem procurar uma unidade de saúde durante a semana e verificar a necessidade receber a dose. A campanha tem término previsto para o dia 31 deste mês.

Antirrábica- A Prefeitura também atualizou os dados da Campanha Antirrábica. Até o ontem foram vacinados 2.545 cães e 552 gatos.

Devem ser vacinados os animais com idade superior a 3 meses e fêmeas gestantes podem ser vacinadas normalmente.

No caso de cães bravos a orientação é que sejam levados com focinheira para evitar mordeduras e para os gatos, toalhas que ajudam evitar arranhões no ato da aplicação. A vacinação deve ser anual.