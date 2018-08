Prefeitura e PM assinam minuta para implementar atividade delegada

Na tarde de ontem, no Palácio Santo Agostinho, o prefeito em exercício, Amauri Sodré, e o major Arthur Velloso Júnior, comandante do 34º Batalhão da Polícia Militar do Interior, estiveram reunidos para a assinatura da minuta do convênio para implementação da atividade delegada em Bragança. O documento será levado ao secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, a quem caberá finalizar o processo.

Uma vez celebrado o convênio, os policiais militares poderão agir como fiscais da Prefeitura. “A ideia é utilizar, em média, seis policiais diariamente, de acordo com a demanda, que vão fiscalizar alvarás de estabelecimentos e da produção de ruídos sonoros. A remuneração será do município, e o Estado cede o policial equipado e preparado”, disse o comandante.

A Prefeitura treinará os policiais para o serviço de fiscalização e definir em conjunto os locais que serão fiscalizados. O policial que atuará na atividade de fiscalização estará de folga e irá aderir a escala como hora extra de até oito horas.

Das autoridades das forças de segurança compareceram o delegado do 1º DP, Sandro Montanari, delegado seccional de Polícia Civil, Carlos Eduardo Silveira Martins, Capitão do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Barazza de Paula, Major PM Arthur Veloso, secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, Alexandro Olegário e o comandante da Guarda Civil Municipal Francisco de Assis Costa.