Na Copa Paulista Bragantino e Água Santa empatam e continuam na lanterna

Um jogo duro entre Água Santa e Bragantino na quarta-feira, 16. Duro de assistir. O resultado de 1 x 1 foi o retrato do que aconteceu dentro de campo nos 90 minutos, com dois times sem nenhuma criatividade e jogo truncado, com as defesas levando nítida vantagem sobre os ataques.

O Bragantino marcou primeiro, 18 minutos, com Gustavo Vintecinco, que recebeu um passe dentro da área e, livre de marcação, tocou para o fundo das redes.

O empate do Água Santa veio somente aos 79 minutos, através de Lucas Gadelha, e daí até o final o que de importante aconteceu foi a expulsão do zagueiro Thiago, do Bragantino.

O alvinegro das Pedras jogou com Farley, Robertinho, Thiago, Marcelo e Marlon (Vinícius); Rodrigo, Jonathan Costa, Pedro Henrique (Geovani) (Guilherme) e Rodriguinho; Anderson Ligeiro e Gustavo Vintecinco. Técnico: Sérgio Ricardo. O Água Santa formou com Júlio César, Genilson, João Elias, Danilo Costa e Gabriel Feitosa; Caio (Veneranda), Gustavo Carraschi (Henrique) e Luan Dias; Gabriel Rabiot (Vinícius Curi), Lucas Gadelha e Tavison. Técnico: Antônio Carlos. Apitou o árbitro Márcio Roberto Soares.

Amanhã- A quarta apresentação da equipe leonina será amanhã, às 15 horas, no Nabizão, quando enfrenta o Santo André.

Bragantino e Água Santa permaneceram na última colocação do grupo, com apenas 1 ponto.