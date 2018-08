Atibaia já prepara Festa das Flores e Morangos, que começa dia 31 deste mês

Organizadores e expositores de Atibaia já divulgam 38ª edição da Festa das Flores e Morangos, que este ano acontecerá entre os dias 31 de agosto e 23 de setembro, sempre as sextas, sábados e domingos, no Parque Municipal Edmundo Zanoni.

O tema escolhido para 2018 foi a comemoração dos 110 anos da imigração japonesa ao Brasil. A expectativa é que perto de 100 mil visitantes prestigiem o evento, que se tornou tradicional na região. Os ingressos podem ser adquiridos no endereço eletrônico www.floresemorangos.com.br.

Atividades culturais, gastronomia, flores e morangos, áreas de lazer são os componentes da festividade, que nesta edição terá ainda parque arborizado, museu de história natural, artesãos mini shopping, pedalinho, utilidades domésticas, roupas e artigos em couro e salão de massagem.

São esperados visitantes e turistas de vários Estados, com direito a shows que remetem às culturas portuguesa, espanhola, lituana e japonesa. Como em anos anteriores, a gastronomia é atração imperdível, com 60 expositores.

Atibaia é destaque na produção de flores e morango, e reconhecida como tal em todo o País. Segundo os produtores, de cada quatro flores vendidas em território nacional, uma é produzida no município, além de ser a maior produtora de morangos do Estado de São Paulo.

Serviço – 38º Festa de Flores e Morangos de Atibaia – De 31 de agosto até 23 de setembro de 2018, às sextas, sábados e domingos, das 9h às 18 horas, no

Parque Municipal Edmundo Zanoni (Avenida Horácio Neto, nº 1030, Atibaia);

Telefone: 0800-555-979 – Mais informações www.floresemorangos.com.br. (Com informações de O Atibaiense)