ANTIRRÁBICA: Campanha já vacinou 2,7 mil animais

Dados divulgados no final da tarde de quinta-feira, 16, informam que a campanha de vacinação antirrábica em Bragança já aplicou 2.766 doses da vacina. Foram 2.248 cães e 518 gatos. Devem ser vacinado os animais com idade superior a 3 meses e fêmeas gestantes podem ser vacinadas normalmente. No caso de cães bravos é orientado que sejam levados com focinheira para evitar mordeduras e para os gatos, toalhas que ajudam evitar arranhões no ato da aplicação. A vacinação deve ser anual.

Segundo a Divisão de Vigilância Epidemiológica, a vacina contra a raiva animal é importante para prevenir a ocorrência da doença na cidade, pois a raiva é doença fatal não só para os animais, mas também para os humanos.